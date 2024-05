Bauland. (dore) "Im ersten Quartal 2024 soll Glasfaserausbau losgehen", titelte die RNZ im September 2023 über den Glasfaserausbau in den Baulandgemeinden. Start der Arbeiten sollte in Osterburken und "nach Möglichkeit parallel in Seckach" sein. Die anderen Orte sollten laut Planung im Lauf des Jahres folgen. Doch das erste Quartal 2024 ist bekanntlich bereits vorbei, und die Bauarbeiten haben

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote