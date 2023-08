Neckarelz/Binau. (cao) Stattliche 1140 Tonnen wiegt ein durchschnittlicher Güterzug in Deutschland. Mit 90 bis 120 km/h sind die Stahlkolosse im Idealfall unterwegs. Auf die Gleise wirken dabei starke Kräfte, die mit der Zeit immer wieder zu Schäden führen können. So geschehen auf der Strecke zwischen Binau und Neckarelz.

In der Nacht auf Freitag war dort deshalb ein Sanierungstrupp der Deutschen Bahn im Einsatz. Bei einigen RNZ-Lesern sorgten die Arbeiten für Aufsehen, weshalb sie in der Mosbacher Lokalredaktion nach dem Grund für das nächtliche Treiben fragten.

Bei ihren regelmäßigen Kontrollen hätten Inspekteure Unregelmäßigkeiten der Gleislage festgestellt, antwortet die Bahn auf unsere Presseanfrage. Der Verbund von Schwelle, Schiene und Schotter befand sich nicht mehr in einem ordnungsgemäßen Zustand, kurzfristige Stopfarbeiten seien nötig gewesen, um vertikale Unebenheiten (Höhe) und horizontale Verschiebungen (Richtung) in der Gleislage zu beseitigen.

Früher geschah das alles händisch. Mit Winden, sogenannten Schottergabelen und Stopfhacken plagten sich die Arbeiter ab. Heute läuft das meiste automatisch; mit einem speziellen Bauzug ging die Instandsetzung recht zügig vonstatten. Bis zu vier Schienen-Schwellen-Auflagepunkte können beim maschinellen Stopfen gleichzeitig repariert werden. Vibrierend werden dabei je Auflagepunkt vier stählerne Stopfpickel in das Schotterbett eingetaucht.

Mit einer Frequenz von 35 Hertz schwingen sie horizontal in Längsrichtung der Schienen. Die kleinen Paddel an den Spitzen der Pickel versetzten den Schotter in Bewegung, sodass die Steine unter die Schwellen rutschen, sich verdichten und die Gleislage stabilisieren.

Durch das Bündeln mit weiteren Arbeiten in anderen Streckenabschnitten sowie das Arbeiten zu Zeiten geringer Nachfrage (abends/nachts) habe man größere Auswirkungen für Fahrgäste vermeiden können, heißt es aus der Pressestelle der Bahn abschließend.