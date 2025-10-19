Schefflenz. (bd) "Back in Black" hieß die Aufgabe, die Legenden von AC/DC lieferten den Soundtrack, mit dem Schefflenz am Freitagabend in das "Hitmach-Duell" des Radiosenders SWR1 gegen Kirchentellinsfurt ging: Ziel war es demnach, möglichst viele Menschen in schwarzer Kleidung auf den Rathausplatz zu bringen. Und Schefflenz lieferte.

Um 17.47 Uhr war die "schwarze Messe" schließlich