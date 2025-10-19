Schefflenz rockt das SWR1 Hitmachduell (plus Fotogalerie)
Fast 1000 Odenwälder sicherten in Schwarz und bei bester Laune den Sieg für Schefflenz im SWR1 Hitmachduell.
Schefflenz. (bd) "Back in Black" hieß die Aufgabe, die Legenden von AC/DC lieferten den Soundtrack, mit dem Schefflenz am Freitagabend in das "Hitmach-Duell" des Radiosenders SWR1 gegen Kirchentellinsfurt ging: Ziel war es demnach, möglichst viele Menschen in schwarzer Kleidung auf den Rathausplatz zu bringen. Und Schefflenz lieferte.
Um 17.47 Uhr war die "schwarze Messe" schließlich