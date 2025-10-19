Sonntag, 19. Oktober 2025

zurück
Plus Back in black

Schefflenz rockt das SWR1 Hitmachduell (plus Fotogalerie)

Fast 1000 Odenwälder sicherten in Schwarz und bei bester Laune den Sieg für Schefflenz im SWR1 Hitmachduell.

19.10.2025 UPDATE: 19.10.2025 17:30 Uhr 2 Minuten, 46 Sekunden
Ganz viel Schwarz – und ein Mann in Gelb: Am Schefflenzer Rathaus bot sich am Freitagabend ein beeindruckendes Bild. Dank der Unterstützung von fast 1000 „Rockern“ sicherte sich die Gemeinde klar den Sieg im SWR 1-Hitmachduell. Foto: Klaus Brauch-Dylla

Schefflenz. (bd) "Back in Black" hieß die Aufgabe, die Legenden von AC/DC lieferten den Soundtrack, mit dem Schefflenz am Freitagabend in das "Hitmach-Duell" des Radiosenders SWR1 gegen Kirchentellinsfurt ging: Ziel war es demnach, möglichst viele Menschen in schwarzer Kleidung auf den Rathausplatz zu bringen. Und Schefflenz lieferte.

Um 17.47 Uhr war die "schwarze Messe" schließlich

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.