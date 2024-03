Von Ralf Scherer

Walldürn. Die Landesstraße L518 zwischen Walldürn und der bayerischen Landesgrenze ist seit vielen Jahren in keinem guten Zustand mehr. Seit der Umleitungsverkehr wegen des Ausbaus der Bundesstraße B47 über die Walldürner Höhe fließt, bröckelt jedoch der Asphalt in einem Ausmaß, dass es manchem Beobachter schwerfällt, noch von einer verkehrstauglichen Straße zu sprechen. Für Berufspendler, aber auch für die Bewohner der umliegenden Ortschaften ist der Streckenabschnitt längst zu einem Dauerärgernis geworden.

Die Frage, wann und in welchem Umfang Abhilfe geschaffen und die L518 saniert wird, hat das zuständige Regierungspräsidium Karlsruhe nach einer Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung Mitte Februar weitgehend unbeantwortet gelassen. Die Arbeiten könnten beginnen, sobald der Ausbau der Bundesstraße abgeschlossen ist, hieß es damals lapidar.

Inzwischen zeichnet sich ab, dass sich die Baustelle auf der Bundesstraße noch deutlich länger hinziehen wird, als vom Regierungspräsidium vor zwei Wochen mitgeteilt. Wie in der Sitzung des Ortschaftsrats Glashofen/Gerolzahn am vergangenen Freitag bekannt wurde, soll der Ausbauabschnitt zwischen dem früheren Gerolzahner Bahnhof und der Abzweigung in Richtung Gerolzahn bis Juni abgeschlossen sein. Anschließend soll die Strecke zwei Monate lang für den Verkehr freigegeben werden, um während dieser Zeit die L518 sanieren zu können.

Bewahrheiten sich die im Ortschaftsrat genannten Pläne, steht im September eine neuerliche Sperrung der Bundesstraße bevor. Dann soll offenbar der Bahnübergang in der Nähe der Beuchertsmühle modernisiert und die Fahrbahn ab dem Bahnübergang bis zum früheren Gerolzahner Bahnhof erneuert werden.

Ausweichstrecken beschädigt

Je länger sich diese Arbeiten hinziehen, desto länger werden auch die Ausweichstrecken durch die umliegenden Ortschaften in Anspruch genommen – obwohl die Straßen für eine solche Belastung nicht ausgelegt sind. Die Folgen sind immer deutlicher zu sehen: Entlang der Reinhardsachsener Straße zwischen dem Ortsausgang von Glashofen und der Einmündung in die Kreisstraße K3910 durchziehen tiefe Furchen die Bankette.

Entlang der Reinhardsachsener Straße zwischen dem Ortsausgang von Glashofen und der Einmündung in die Kreisstraße K3910 sind die Bankette an mehreren Stellen stark beschädigt. Foto: Ralf Scherer

Die erst vor wenigen Jahren erneuerte Fahrbahn hat ebenfalls erkennbar gelitten: Risse im Asphalt zeugen an vielen Stellen von den Kräften, die auf den Belag einwirken. Die damit verbundenen Risiken für Verkehrsteilnehmer sind inzwischen vielfach benannt worden.

Auch in der Ortschaftsratssitzung in Gerolzahn fielen deutliche Worte. Von einem Zustand, der "unter aller Kanone" sei, war die Rede. Unfälle seien bisher glücklicherweise glimpflich ausgegangen. "Man muss aber auch nicht warten, bis der Erste im Wald hängt", hieß es im Gremium.

In der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt am Dienstag im "Haus der offenen Tür" bekräftigte Ortsvorsteher Erich Bundschuh die Kritik: "Die Bankette sehen grausig aus." Bisher habe es sich bei Unfällen nur um Sachschäden gehandelt. "Wenn Personen zu Schaden kommen, ist bekannt, wer dafür verantwortlich ist", betonte Bundschuh.

Für die Sanierung der L518 wünscht er sich eine Ausführung der Arbeiten wie auf dem Streckenabschnitt auf bayerischer Seite. Die Sorge, dass die Straße lediglich "geflickt" werden könnte, teilt er nicht. "Der Unterbau ist Matsch", so Bundschuh. "Gut wäre eine Sanierung wie im bisherigen Ausbaubereich an der Kreuzung bei Gerolzahn."

Neben den Verbindungsstraßen zwischen den Höhenorten sorgen sich die kommunalpolitisch Verantwortlichen zunehmend auch um die innerörtlichen Wege. Rissbildungen im Asphalt und abgesenkte Gullydeckel sind dort an verschiedenen Stellen zu beobachten. "Die waren alle in Ordnung", konstatierte Stadtrat Thomas Trunk (Rippberg). Er betonte, dass vom Umleitungsverkehr verursachte Schäden nicht mit kommunalen Haushaltsmitteln behoben werden sollten.

Dass die Stadtverwaltung diesbezüglich mit dem Landratsamt Gespräche führe, erklärte Bauamtsleiter Christian Berlin. Nach Abschluss der Arbeiten an der Bundesstraße stellte er eine gemeinsame Begehung der betroffenen Straßen in Aussicht, um Schäden dokumentieren und das weitere Vorgehen abstimmen zu können.

Sicherheit gefährdet

Das Fahrverbot für den Schwerlastverkehr auf der L518 wird häufig nicht befolgt. Begegnungsverkehr ist an der Tagesordnung. Foto: Ralf Scherer

Derweil kommt es immer noch täglich zu gefährlichen Situationen auf der L518, weil Lkw-Fahrer das Durchfahrtsverbot für den Schwerlastverkehr nicht beachten. Teilweise, weil die Beschilderung auch im neunten Monat seit der Einrichtung der Umleitungsstrecke noch immer unzureichend ist. So gibt es beispielsweise aus Gerolzahn kommend keinen Hinweis an der Kreuzung von L518 und K3910, dass die Landesstraße für Fahrzeuge mit mehr als 7,5 Tonnen Gewicht gesperrt ist.

Überwiegend wird die Sperrung jedoch von Lkw-Fahrern schlichtweg missachtet. Szenen wie am Mittwochvormittag, als ein Lkw-Fahrer bis zum Stillstand abbremste, damit ein entgegenkommender Brummi ins Bankett ausweichen und im Schritttempo passieren konnte, kennt vermutlich jeder Verkehrsteilnehmer, der die Strecke regelmäßig nutzt.

Ähnliches war wenige Tage zuvor zu beobachten: Auf halber Strecke zwischen Walldürn und Gerolzahn bremste plötzlich ein Lkw-Fahrer seinen Sattelzug in einer unübersichtlichen Kurve bis in den Stand ab, ließ die Seitenscheibe herunter und forderte die ihm folgenden Autos trotz nahendem Gegenverkehr mit Handzeichen zum Überholen auf. Minuten später setzte er seine Fahrt in unbekannte Richtung fort.

Thomas Trunk sind solche Ereignisse ein Dorn im Auge. In der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt berichtete er von zahlreichen 40-Tonnern, die zurzeit täglich durch Rippberg in Richtung Schneeberg fahren, obwohl sie schon Gerolzahn wegen der Sperrung für Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen Gewicht nicht hätten passieren dürfen.

"Warum werden hier keine Kontrollen durchgeführt?", wollte er wissen. Eine Frage, die Bürgermeister Meikel Dörr für durchaus berechtigt hielt. Die Stadt könne jedoch nur den ruhenden Verkehr kontrollieren. Beim fließenden Verkehr habe man keinerlei Handhabe und könne lediglich an die Verantwortlichen appellieren.

An solchen Aufrufen mangelt es aber ohnehin nicht: Bereits mit der einseitigen Sperrung der L518 Mitte August vergangenen Jahres hatte das Regierungspräsidium neben dem Ordnungsamt auch die Polizei um Kontrollen gebeten. Das Polizeipräsidium Heilbronn kündigte daraufhin eine verstärkte Präsenz von Beamten des Polizeireviers Buchen an.

Auch in der Mitteilung des Regierungspräsidiums vor zwei Wochen war von einer "priorisierten" Überwachung zum Schutz der Verkehrsteilnehmer die Rede. Eine nachhaltig abschreckende Wirkung auf Verkehrssünder scheint davon jedoch nicht auszugehen.

Ausbau der Bundesstraße

Die Arbeiten auf der Bundesstraße machen indes sichtbare Fortschritte: Während Mitarbeiter der Firma Strabag damit beschäftigt sind, verschiedene Abschnitte der Spundwände in der Böschung zu verankern, wird an anderer Stelle überschüssiger Erdaushub auf Lkw verladen und zum Golfclub nach Neusaß transportiert. Mit diesem Material füllt der Verein das Gelände seiner Driving-Range auf.

Im Bereich der provisorisch angelegten Zufahrt zum Golfplatz kurz nach dem Ortsausgang von Neusaß ist deshalb die Fahrbahn der Kreisstraße in Richtung Gerolzahn stark verschmutzt und die Geschwindigkeit aus Sicherheitsgründen auf 50 km/h beschränkt.