Aglasterhausen. (pol/mün) Bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße B292 bei Daudenzell verlor ein 34 Jahre alter Mann am Morgen sein Leben. Das teilt die Polizei mit.

Der Hyundai-Fahrer war gegen 7.20 Uhr von Aglasterhausen in Richtung Sinsheim unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er zwischen Aglasterhausen und dem Gewerbegebiet "Im Oberen Tal" von der Fahrbahn ab und fuhr ungebremst in eine Mauer. Laut Polizei soll kein anderer Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt sein.

Foto: Weindl

Durch den Aufprall wurde der Fahrer schwer verletzt. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 34-Jährige noch am Unfallort.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die B292 im betroffenen Bereich bis etwa 11 Uhr voll gesperrt. Die Mauer blieb trotz des heftigen Aufpralls unbeschädigt.

Vor Ort waren die Feuerwehren Aglasterhausen, Daudenzell, Schwarzach, Neunkirchen und Obrigheim mit insgesamt 40 Kräften und zehn Fahrzeugen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Ort des Geschehens

Update: Dienstag, 2. September 2025, 17.10 Uhr