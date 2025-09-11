Donnerstag, 11. September 2025

Krankenhaus Hardheim stellt Notfallambulanz ein

Die Patienten können ab Ende September in Hardheim außerhalb der Sprechzeiten nicht mehr ambulant versorgt werden.

11.09.2025 UPDATE: 11.09.2025 14:00 Uhr 1 Minute, 26 Sekunden
Das Hardheimer Krankenhaus stellt zum Ende September seine Notfallambulanz ein. Als Gründe nennen die Verantwortlichen einen „unbefriedigenden Mehrwert für die Bevölkerung“ und „hohen Kostendruck“. Das Foto zeigt eine Szene aus der RNZ-Sommertour 2024. Foto: jam

Hardheim. (jam) Zum Ende September wird die Notfallambulanz am Hardheimer Krankenhaus geschlossen. Damit endet ein Angebot, das der Krankenhausverband im Herbst 2022 in Eigenregie eingerichtet hatte, um eine Versorgungslücke in den Abend- und Nachtstunden zu überbrücken. Ursprünglich hatte über viele Jahre eine chirurgisch-orthopädische Praxis – unterstützt von Assistenzärzten – auch außerhalb

Janek Mayer
