Von Luc Schwarz

Mosbach. "3, 2, 1 ... Le-go!" war zuletzt das Motto an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Mosbach. Dabei waren Tempo und Grips gefragt, die Uhr tickte unerbittlich: Genau zwei Minuten und 30 Sekunden hatten die selbst konstruierten Roboter der Teilnehmerteams Zeit, um Aufgaben auf dem erstmals von der Hochschule präparierten Spielfeld zu erledigen. Im Wettstreit mussten sich die Schüler nicht nur durch Programmierung und Technik des Roboters beweisen – auch kreative Forschungsprojekte und Grundwerte zählen. Der Wettbewerb ist vor allem ein Bildungsprogramm: Für viele Schulen der Region ist die Teilnahme an der "First Lego League" – kurz "FLL" – daher fast schon Tradition.

In Mosbach kam man dieser Tage nun also zum FLL-Regionalentscheid zusammen, der bis dato stets an der Realschule Obrigheim ausgetragen worden war. 14 Teams von Bad Mergentheim über Heidelberg bis Speyer waren dabei. Beim "Heimspiel" konnten auch Mosbacher Schüler beziehungsweise solche aus der Region überzeugen. Die neun- bis 16-jährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten sich zuvor knapp vier Monate auf den Wettbewerb vorbereitet.

Das Mosbacher Team „Bit4Bit“ sicherte sich den Einzug in die nächste Runde. Foto: Luc Schwarz

Die Zeit vergeht wie im Flug, während die Roboter über das Spielfeld rasen. Dabei legen sie Hebel um oder transportieren Figuren aus Legosteinen in (vor-) bestimmte Zielgebiete. Das klingt einfach, ist es aber nicht, weil viel Unvorhersehbares passieren kann: "Gyro tot", hört man während einer Testrunde des Teams "Bit4Bit" des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums. Das bedeutet: Der Gyro-Sensor des Roboters, der (Dreh-) Bewegungen misst, funktioniert nicht mehr richtig. Solche Situationen sind bei den Duellen, in denen immer zwei Teams an zwei Spielfeldern gleichzeitig gegeneinander antreten, die Regel.

Zusätzliches Adrenalin fließt, wenn die mitgebrachten "Fanclubs" ihre Teams lautstark anfeuern. Noch schwieriger wird es, weil die meisten Teilnehmer an allen Disziplinen mitarbeiten: "Ich hab verschiedene Sachen gemacht, von Programmieren bis bauen, auch Forschung", erklärt da zum Beispiel Schüler Leon Lovric.

Am Ende läuft’s für Bit4Bit trotzdem gut: Ganze 420 von 550 möglichen Punkten können sie im besten Lauf ergattern. In der Gesamtwertung schaffen sie es auf den zweiten Platz – genug, um sich für die nächste Runde in Rockenhausen zu qualifizieren. Toppen kann das nur ein Team: "Strg+R(obotik)" vom Bunsen-Gymnasium Heidelberg erzielt sagenhafte 495 von 550 Punkten. Den Einzug in die nächste Runde schaffen die Heidelberger dennoch nicht, weil nicht nur diese Kategorie zählt. Wie es der Teamname schon nahelegt, sind es "DiE AlLerGutEstEn", ebenfalls vom Bunsen-Gymnasium, die sich in der Gesamtwertung den ersten Platz sichern.

In einer weiteren Teildisziplin geht es darum, Begeisterung für seine Hobbys zu wecken: In der "Forschung" kann das Team "TangEnten@MPDV" vom Auguste-Pattberg-Gymnasium abräumen – den ersten Platz gibt es für die Virtual-Reality-Brille zur Bewunderung von Fraktalen. Das sind mathematische Muster, die sich unregelmäßig wiederholen und "eingefärbt" besonders imposant aussehen. Schüler Mustafa Bagdatli hat dem Bekunden seines Vaters Levent Bagdatli zufolge "mehrere Prototypen entwickelt, Tag und Nacht am Projekt gearbeitet."

In der Kategorie "Grundwerte" geht eine Urkunde an das Team "Let’sGoooooo@MPDV" vom Auguste-Pattberg-Gymnasium. Juror Dr. Andreas Hildenbrand, Geschäftsführer der IHK am Standort Mosbach, erklärt, auf was man beim Bewerten achtet: "Was die Teams ausmacht, wie sie es erlebt und realisiert haben." Er lobt alle Teilnehmer, die "aus Unterschieden ihre Stärken ermittelt haben."

Mosbachs Oberbürgermeister Julian Stipp hebt den Nutzen solcher Veranstaltungen hervor: "Ich finde es klasse, dass man das Thema so spielerisch an die Leute heranführt. Wir brauchen kluge Köpfe." Und Joachim Pfisterer, der den Regionalentscheid selbst 20 Jahre lang in Obrigheim organisiert hat, findet es "prima, dass es weitergeht."

Der erste Platz in der „Forschung“ ging an die „TangEnten@MPDV“ mit ihrer VR-Brille. Foto: Luc Schwarz

"Eigentlich passt das ja super zur DHBW", meint Dr. Michael Schrodt. Die Studierenden der Dualen Hochschule würden selbst ja auch viel mit Lego arbeiten, so der Professor für Maschinenbau. Stefanie Sieber, Geschäftsführerin des Mitveranstalters Hands on Technology e. V., verweist auf die Mühe, die man sich bei der Organisation gegeben habe: "Es gibt hier Menschen, die schon lange dabei sind und viele Erwartungen mitbringen." Um den finanziellen Aufwand zu stemmen, helfen Sparkasse Neckartal-Odenwald, Volksbank Neckar Odenwald Main Tauber, MPDV und die Stiftung Pro DHBW Mosbach.

Letztlich können alle Teams mit ihren kreativen Projekten, ausgeklügelten technischen Lösungen und Teamgeist punkten – und viel für sich selbst mitnehmen. Die Veranstalter zeigen sich am Ende des Tages ebenfalls zufrieden, schließlich ist die Idee, die hinter der Veranstaltung steckt, aufgegangen: Kinder und Jugendliche von Technik begeistern.

Zwei Teams können sich zudem auf den Einzug in die nächste Runde freuen, die am 29. Februar in Rockenhausen (Rheinland-Pfalz) ausgetragen wird: "Bit4Bit" und "DiE AlLerGutEstEn" werden sich beim sogenannten Qualifikationswettbewerb erneut gegenüberstehen. Wer dort den Einzug ins Finale im April schafft, bei dem dann auch Teams aus Österreich und der Schweiz mitmischen, wird sich zeigen ...