Freitag, 03. Oktober 2025

zurück
Plus Allfeld

Café im DRK-Heim feiert einjähriges Bestehen

Der Treff hat "voll ins Schwarze getroffen". Der DRK blickt auf viele sehr gut besuchte Nachmittage zurück.

03.10.2025 UPDATE: 03.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 13 Sekunden
Zum „kleinen Jubiläum“ hat sich das Team des Nachmittagscafés beim DRK-Allfeld ein einheitliches Outfit zugelegt. Foto: DRK Billigheim

Allfeld. (sun) "Proppenvoll" war das DRK-Heim in Allfeld beim "Einjährigen" des Nachmittagscafés. Vor etwas mehr als einem Jahr startete der Treff mit viel Prominenz. Inzwischen blicken die Allfelder auf zahlreiche sehr gut besuchte Nachmittage zurück. Das "kleine Jubiläum", so Ortsvereinsvorsitzender Urban Fuchs, feierten das DRK Billigheim und speziell die neu gegründete Gemeinschaft

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.