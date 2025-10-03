Allfeld. (sun) "Proppenvoll" war das DRK-Heim in Allfeld beim "Einjährigen" des Nachmittagscafés. Vor etwas mehr als einem Jahr startete der Treff mit viel Prominenz. Inzwischen blicken die Allfelder auf zahlreiche sehr gut besuchte Nachmittage zurück. Das "kleine Jubiläum", so Ortsvereinsvorsitzender Urban Fuchs, feierten das DRK Billigheim und speziell die neu gegründete Gemeinschaft

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote