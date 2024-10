Buchen. (rüb) Wer ist der schnellste Bobbycar-Pilot? Diese Frage wird am Sonntag beim zweiten Buchener Bobbycar-Rennen im Rahmen des Aktivsonntags beantwortet. Daneben warten von 13 und 18 Uhr ein buntes Rahmenprogramm und die Buchener Geschäfte mit ihren Angeboten auf die Besucher.

"So haben wir uns das vorgestellt: Die großen und die kleinen Besucher haben ihren Spaß, und zudem profitieren wertvolle Einrichtungen von der Aktion", hatte Ideengeber Dr. Harald Genzwürker nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr gesagt. Über ein ähnlich positives Fazit in diesem Jahr würden sich die Verantwortlichen natürlich freuen.

Los geht es um 13 Uhr. Dann werden Bürgermeister Roland Burger und Landrat Dr. Achim Brötel an der mit Heuballen ausgestatteten Strecke in der Vorstadtstraße sowohl das Rennen als auch den Aktivsonntag eröffnen. Organisiert wird das Rennen wieder von BGV (Badische Versicherungen), dem TSV Buchen und dem DRK.

"Das Rennen ist wieder für den guten Zweck, und die Spende geht an den TSV und das DRK", sagte Markus Franke vom BGV-Servicebüro Buchen beim Pressegespräch zum Aktivsonntag. Die Starter können ohne Startgebühr antreten.

Stattdessen wird eine Spendenkasse aufgestellt. Anmeldungen zum Rennen sind am Renntag vor Ort möglich. Es kann jeder mitmachen, egal ob Jung oder Alt. Natürlich gibt es für die schnellsten Piloten tolle Preise zu gewinnen, unter anderem Eintrittskarten und Gutscheine. Die Siegerehrung wird um 15 Uhr sein.

Auch interessant Buchen: Beim Aktivsonntag wird Spaß für die ganze Familie geboten

Über das Bobbycar-Rennen hinaus hat der Aktivsonntag rund um die Themen Freizeit, Fahrradfahren, Mobilität und Unterhaltung ebenfalls viel zu bieten. Zudem besteht Gelegenheit, die Arbeit des DRK kennenzulernen. So ist der Schulungsraum in der Vorstadtstraße geöffnet, und zudem kann in der Second-Hand-Boutique "Lieblingsstücke" in der Henry-Dunant-Straße 1 eingekauft werden.