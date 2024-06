Von Stephanie Kern

Mosbach. Laila hat eine Baufreigabe erteilt, Charly leitete die Tagesbesprechung im Kulturamt, Mayla kontrollierte die Bäume im LGS-Park und Simba zeigte allen, was "COR" bedeutet – chillen, also entspannen, ohne Reue nämlich. Am Donnerstag nämlich hatte der Deutsche Tierschutzbund zum "Aktionstag Kollege Hund" aufgerufen – und allein im Technischen