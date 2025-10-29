Aglasterhausen. (schat) Nachdem man die Stromversorgung oder zumindest deren Organisation auch zukünftig in sicheren Händen wusste, konnte sich der Gemeinderat Aglasterhausen in seiner jüngsten Sitzung auch noch ein paar anderen Themen widmen. Eines davon fand sich gar nicht auf der Tagesordnung, wurde aber dennoch eingehend erörtert.

So brachte Gemeinderat Mike Dörsam (Unabhängige