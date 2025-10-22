Mittwoch, 22. Oktober 2025

Plus Aglasterhausen

Sanierte Pfälzer Straße in Michelbach für Verkehr freigegeben

Doppelte Investition in die Zukunft: Es gab auch den Spatenstich für ein neues Feuerwehrgerätehaus.

22.10.2025 UPDATE: 22.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 10 Sekunden
Die sanierte Pfälzer Straße wurde für den Verkehr freigegeben. Foto: Dorothea Damm

Von Dorothea Damm

Michelbach. "Für Aglasterhausen ist es ein wichtiger Schritt in die Zukunft", freute sich Bürgermeister Stefan Kron. Dabei hatte er nicht nur die abgeschlossenen Sanierungsarbeiten an der Pfälzer Straße in Michelbach im Blick. Über ein Jahr hat es gedauert, bis jetzt die Vertreter des Ortschaftsrats um Ortsvorsteher Jochen Herkert gemeinsam mit

