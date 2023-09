Aglasterhausen. (schat) Das mit der "Festmeile" hat man in Aglasterhausen wörtlich genommen. Und für die Kerwe, ordentlich Meter gemacht bzw. Meter bespielt. Von der Bäckerei Banschbach an und bis zum Ortsausgang Richtung Schwarzach reihten sich am Samstag und Sonntag Stände, Buden, Garnituren und Markttische aneinander, den zahlreichen Kerwegästen bot sich ein abwechslungsreiches Angebot.

Den offiziellen Start hatte Bürgermeister Stefan Kron mit Unterstützung des Gewerbevereins und der Schlepperfreunde am Samstagabend mit einem spritzigen Fassanstich vollzogen. Danach wurde im Ortskern ausgiebig gefeiert. "Es ging schon ein bisschen länger", erklärte Kron am Sonntagmittag schmunzelnd.

Da war es dann auch Zeit für eine rasante Runde beim Bobby-Car-Club Michelbach. Deren Parcours war ansonsten vor allem bei den kleinen Gästen sehr beliebt, schnell wurde da gefachsimpelt, welches der zahlreichen kleinen Spielautos wohl "am besten abgeht".

Besonders schöne große Autos waren an der besonders schön herausgeputzten Kreuzmühle zu bewundern, neben Mustang und Mercedes parkten da aber auch noch jede Menge klassische Zweiräder. Den ganzen Sonntag über war die Hütte, sorry: der Hof dementsprechend voll. Für Ulli Erne-Barth vom Landhandel Barth ein schöner Lohn für die Vorbereitungsmühen: "Da steckt schon ordentlich Arbeit dahinter – umso schöner, wenn so viele Leute kommen und mitfeiern." Mit der Resonanz dürften sowohl Bürgermeister Kron wie auch die Organisatoren vom Gewerbeverein und die beteiligten Vereine und Gruppen sein.

Und gefeiert wird auch am heutigen Montag noch einmal. Mit einer Lasershow beim Festplatz findet die Kerwe dann ihren (offiziellen) Abschluss.