Von Stephanie Kern

Aglasterhausen. Erst laut klatschen – und dann ganz leise sein. Mirijam Dzaack weiß, wie sie einen großen Haufen Grundschüler und -schülerinnen in den Griff und ganz aufmerksam bekommt. Dzaack ist Regisseurin beim Theater Nimmerland und war am Montag mit der Produktion "Fanny Frankenstein" und zwei Schauspielerinnen zu Gast in der Grundschule Aglasterhausen.

Die Nimmerland-Theaterproduktion ist ein Familientheater in der zweiten Generation. Gegründet wurde das Theater 2005 von Thomas Lange, seit 2019 wird es von Mirijam Dzaack geleitet. Ziel ist es, den Kindern Theater auf Augenhöhe zu präsentieren: Die Inszenierungen eignen sich für Theatersaal, Aula, Turnhalle oder Pausenraum – eben dort, wo Kinder toben, spielen und viel Zeit verbringen. Hinzu kommt pädagogisches Begleitmaterial, das Lehrkräfte auf Wunsch im Unterricht einsetzen können.

Bei Fanny Frankenstein geht es um künstliche Intelligenz, und da wissen die Erst- bis Viertklässlerinnen schon eine ganze Menge. Eine Schülerin berichtete von ihrem Saug- und Wischroboter, ein Schüler von der heimischen "Alexa". "Was ist denn der große Unterschied zwischen einem Gespräch mit Siri und einem Gespräch mit einem Menschen?", fragte Dzaack. Siri hat natürlich keine Gefühle, und das wissen auch die Jüngsten schon.

Und so will man beim Theater Nimmerland noch einen Schritt weitergehen. Denn Fanny Frankenstein, die Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Enkelin des berühmten Wissenschaftlers, will den Namen der Familie reinwaschen und allen Menschen zeigen, dass sie eine Maschine zum Leben erwecken kann – ohne dass das in einer Katastrophe endet.

Und da kommt Fanny (Lisa Wakup) auch schon in den eigens angemieteten Mehrzweckraum, das Bühnenbild passt zur Turnhalle der Schule, und so soll es wohl auch sein. Leider gab es ein Problem bei der Terminbuchung, und so ist auch ein Flohorchester da, das aber für den sehr passenden musikalischen Rahmen – und viele Lacher beim jungen Publikum – sorgt. "Können wir uns den Raum teilen?", fragt Fanny. Denn ein Jahr lang habe sie auf diesen wichtigen Versuch hingearbeitet. Sie möchte ihren heiß geliebten Teddy (Nadja Merian) aus Kindertagen zum Leben erwecken, und zwar nicht nur als Maschine – sondern als denkendes, selbstständiges Wesen.

"Schon damals habe ich mir gewünscht, dass Teddy mein Zimmer aufräumt oder meine Hausaufgaben erledigt", berichtet Fanny. "Er war immer nur ein Teddy, aber in meinen Träumen haben wir die schönsten Dinge gemeinsam gemacht." Im Traum wischte Teddy aber nicht nur Staub, sondern war ein echter Spielkamerad für Fanny. Klar, dass sie das nun zur Realität werden lassen will.

Die beiden Schauspielerinnen sind dabei wirklich überzeugend, besonders Nadja Merian, die keine Miene verzieht, selbst als sie die lustigsten Verrenkungen machen muss. "Um ehrlich zu sein, ist das ganz schön schwer", verrät die Schauspielerin danach. Erstens wisse man nicht, wann die Kinderlacher kommen, zweitens könne auch die Interaktion mit der Schauspielkollegin zu einer ungewollten Regung im Gesicht führen. Und die darf erst mal gar nicht sein, denn Teddy kann sich in der ersten Stufe des Experiments zwar bewegen (und das Zimmer putzen), aber denken und fühlen kommen erst in Stufe zwei. Schnell ist Teddy da von den Befehlen und Aufträgen seiner Erschafferin genervt. "Nein, ich will nicht!", ruft er. Eine Situation, in der sich die Kinder sicher selbst gut wiedererkennen können.

Ob Teddy und Fanny wieder Freunde werden, ob Teddy weiterhin lebendig sein darf, das darf an dieser Stelle natürlich nicht verraten werden. Nur so viel: Alle Daumen der Aglasterhausener Grundschüler zeigten steil nach oben, als Mirijam Dzaack fragte: Und, wie hat es euch gefallen?" Ach ja, und laut geklatscht wurde nach dem Stück natürlich auch.