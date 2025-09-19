Buchen. (rüb) Waghalsige Stunts und dröhnende Motoren: Wer Benzin im Blut hat, der kommt am Sonntag, 21. September, um 14 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Markts Hölzer in Buchen auf seine Kosten, wenn die "Adrenalin-Arena" der Schaustellerfamilie Frank ihre Pforten für Groß und Klein öffnet.

Alljährlich von März bis November touren die Franks mit ihrer Show durch Deutschland und fesseln die Besucher mit ihrer actionreichen 90-minütigen Vorstellung. Besonders im Fokus sind die drei Monstertrucks mit ihren riesigen Reifen, die eigentlich für landwirtschaftliche Fahrzeuge gemacht sind.

Bis zu 550 PS haben die imposanten Fahrzeuge unter der Motorhaube. Ihr Gewicht: bis zu fünf Tonnen. Klar, dass die Schrottautos, die am Ende der Show unter die Räder der Monster-Trucks kommen, keine Chance haben.

"Wir bieten aber noch viel mehr", berichtet Lorenzo Frank, der die Show moderiert, "und es ist für jeden Geschmack etwas dabei." Die Bandbreite der Vorführungen ist groß: sich überschlagende Fahrzeuge, Motorradsprünge oder Drifts. Das Ganze läuft natürlich mit ausreichend Sicherheitsabstand, um das Publikum nicht zu gefährden.

Die "Adrenalin-Arena" ist ein echter Familienbetrieb. Inhaber und Seniorchef Aribert Frank ist der Stuntexperte, Sohn Roberto kümmert sich um die Monstertrucks. Einziger externer Fahrer ist Luano mit seinen waghalsigen Motorradstunts.

Passt eine solche Show noch in die heutige Zeit, die von Klimawandel und Nachhaltigkeit bestimmt ist? Das müsse jeder für sich entscheiden, sagt Lorenzo Frank. Kaputt gefahren würden nur ausrangierte Autos, die sowieso verschrottet würden. Klar sei aber: "E-Autos treten bei uns nicht auf." Nicht nur Benzin im Blut, sondern auch im Tank ...