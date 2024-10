Adelsheim/Heilbronn. (dore) Dass Gisela Sachs ein großes Herz für Kinder besitzt, hat die aus Adelsheim stammende preisgekrönte Krimi-, Kinder- und Jugendbuchautorin schon öfter bewiesen. So initiierte sie z. B. 2019 die Aktion "Bücher tun Gutes", bei der sie ihren Bücherschrank leeren ließ und ihre Bücher verschiedenen Genres, wie z. B. Romane, Krimis und Kinderbücher, gegen eine Spende für die Stiftung "Große Hilfe für kleine Helden" der Kinderklinik des Klinikums am Gesundbrunnen Heilbronn verschenkte. Dabei kam eine stolze Summe von 650 Euro zusammen.

Auslöser für dieses besondere Projekt waren Elsa und Emma, zwei Frühgeborene aus Sachs’ direktem Umfeld, die damals im Brutkasten der Heilbronner Kinderklinik lagen. Die Geschichte hat aber leider auch ein sehr trauriges Ende: "Elsa geht es gut. Emma ist im Himmel."

Es gebe noch viele Elsas und Emmas, meint die 71-Jährige, die seit vielen Jahren in Heilbronn lebt. Deshalb macht Sachs ihre Aktion weiter: Sie versteigert ihren Bücherschrank, dessen Wert sie auf "um die tausend Euro" schätzt. "Der Erlös des Bücherschranks geht natürlich auch an die Helden in der Kinderklinik", betont Sachs. "Der Schrank kommt aus der Epoche des Jugendstils, zur Jahrhundertwende, und stammt aus Adelsheim. Es wäre schön, wenn er nach Adelsheim zurückkehren würde", äußert Sachs einen besonderen Wunsch.

Und wie soll die Versteigerung stattfinden? "Die Leute können sich bei mir melden, und der Höchstbietende den Schrank bei mir abholen", informiert Sachs.

"Gesunde Kinder zu haben, ist eine große Gnade. Dafür bin ich sehr dankbar, und ich unterstütze da, wo es den Kindern nicht so gut geht", erklärt sie ihre Motivation, immer wieder zu helfen: "So zum Beispiel die Süd- und Nordstadtkinder in Heilbronn. Oder das Kinder- und Jugendhospiz in Heilbronn. Die bekommen auch regelmäßig Bücher von mir. Seit neuestem werden handgearbeitete Lesezeichen zusammen mit den Büchern verschenkt. Gearbeitet von Petra Staudt aus Obersulm-Affaltrach."

Die wenigen Bücher, die aus der Aktion "Bücher tun Gutes" in ihrem Bücherschrank verblieben sind, will Sachs auch gegen eine Spende für die Kinderklinik hergeben. "Somit wäre mein Büro leer. Neue Taten sind angesagt", sagt die Autorin. "Ich bin ja erst 71 Jahre alt. Mal sehen, was mir einfällt." Eine weitere kleine Aktion hat sie bereits geplant: Am 15. November wird sie im Rahmen des bundesweiten Vorlesetags wieder den Bücherschrank der Heilbronner Bahnhofsmission auffüllen.

Info: Wer den Bücherschrank oder eines der verbliebenen Bücher von Gisela Sachs für den guten Zweck erwerben möchte, soll sich per E-Mail an giselasachs@freenet.de bei der Autorin melden.