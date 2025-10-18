Samstag, 18. Oktober 2025

Textilhaus Friederich schließt nach 125 Jahren

"Es war uns immer eine Herzensangelegenheit": Die Inhaber Albrecht und Dorothee Schrempf gehen in Ruhestand.

18.10.2025 UPDATE: 18.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 8 Sekunden
Das Textilhaus Friederich war mit seinen beiden Geschäftsgebäuden über viele Jahrzehnte eine Institution in Adelsheim. Foto: Dominik Rechner

Adelsheim. (dore/pm) Ein Stück Adelsheimer Tradition geht zu Ende: Nach 125 Jahren schließt das Textilhaus Friederich in der Unteren Austraße seine Türen. Den Inhabern Albrecht und Dorothee Schrempf fiel die Entscheidung zur Geschäftsaufgabe nicht leicht, wie sie im Gespräch mit der RNZ erklären. Doch nach vielen Jahren intensiver Arbeit sei nun der richtige Zeitpunkt gekommen, sich in den

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Dominik Rechner
Redakteur
zu unseren Autoren  
