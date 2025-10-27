Adelsheim. (kr) Mit einem letzten großen Naturparkmarkt verabschiedete sich der Naturpark Neckartal-Odenwald in Adelsheim aus der Saison. 36 Aussteller verwandelten den Bereich entlang der Marktstraße in ein Paradies für Genießer, Handwerksliebhaber und Naturfreunde. Zwischen duftenden Backwaren, frisch gepressten Säften und liebevoll gedrechselten Holzschalen zog es zahlreiche Besucher von