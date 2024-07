Adelsheim. (sun) Ein Kerzenmeer erhellt die Gassen, Blumen und Planeten leuchten von den Häuserfassaden, in der Innenstadt dominiert die Farbe Bunt: Adelsheim feiert am heutigen Samstag die "Nacht der 10.000 Lichter", die Abschlussnacht von "Adelsheim leuchtet 2024".

Venezianische Masken sind zu Besuch in den Gassen. Die Fotobox lädt ein, den Moment festzuhalten. Man kann Spaß mit den Straßenkünstlern, Stelzenläufern und Clowns haben.

Die Band "Los Chicos" sorgt für Partystimmung, es gibt Harfenklänge und Hoop-Dance. Kunstausstellungen der drei Artists-in-Residence sind in der Stadtmühle und im Gewölbekeller des Oberschlosses bei freiem Eintritt zu sehen. Die Geschäfte in der Stadt sind ab 20.30 Uhr geöffnet.

Zwischen Eisdiele und Oberschloss sorgen Vereine und Caterer ab 18 Uhr für Essen und Trinken der vielen Tausend erwarteten Gäste, auch die Bars sind geöffnet. In der illuminierten Jakobskirche kann man dem Mozartrequiem lauschen, in der Stadtkirche versetzen Videoprojektionen in eine meditative Stimmung.

Das Wichtigste in dieser Nacht ist aber die Gemeinsamkeit mitten in der Stadt, das Beisammensein am 100 Meter langen Tisch auf der Marktstraße und die Freude an der Sommernacht.

Die Fahrzeuge sind in dieser Nacht aus der Kernstadt verbannt. Besucher können im Bereich der katholischen Kirche in der Lachenstraße sowie in der Unteren Austraße bei den Supermärkten und bei der Volksbank parken. Vor Ort liegen zur besseren Orientierung Programm-Flyer aus. Ab 2 Uhr am Sonntagfrüh wird der lange Tisch abgebaut, und die Party klingt in der Oberschlossbar aus.

Nicht zuletzt besteht an diesem Abend letztmals die Gelegenheit, ab 22 Uhr die Videokunstausstellung "Emergency Exit" im Schlosspark zu sehen. Tickets dafür gibt es an der Abendkasse. Die Lichternacht in den Gassen kostet keinen Eintritt.