Sonntag, 31. August 2025

Plus Adelsheim

Lukas Deimel ist der erste Stadtjäger gegen Waschbär & Co.

Ab dem 1. September soll der 33-Jährige den Bürgern bei Konflikten mit Wildtieren zur Seite stehen. Sein "Einsatzgebiet" ist umfangreich: vom Marder im Dachboden bis zum Waschbär im Garten.

31.08.2025 UPDATE: 31.08.2025 04:00 Uhr 5 Minuten, 19 Sekunden
Bürgermeister Wolfram Bernhardt (r.) überreichte Lukas Deimel am Mittwoch die „Einsetzung“ als Stadtjäger. Foto: Dominik Rechner

Von Dominik Rechner

Adelsheim. Seine Aufgabe ist es, die Bevölkerung bei auftretenden Wildtierkonflikten zu unterstützen – egal, ob es ein Marder auf dem Dachboden oder ein Waschbär auf dem Balkon ist. "Adelsheim setzt erstmals Stadtjäger ein", hatte die RNZ am 30. Juli getitelt (siehe unten). Mittlerweile hat der 33-jährige Lukas Deimel den Lehrgang zum Stadtjäger

