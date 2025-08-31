Lukas Deimel ist der erste Stadtjäger gegen Waschbär & Co.
Ab dem 1. September soll der 33-Jährige den Bürgern bei Konflikten mit Wildtieren zur Seite stehen. Sein "Einsatzgebiet" ist umfangreich: vom Marder im Dachboden bis zum Waschbär im Garten.
Von Dominik Rechner
Adelsheim. Seine Aufgabe ist es, die Bevölkerung bei auftretenden Wildtierkonflikten zu unterstützen – egal, ob es ein Marder auf dem Dachboden oder ein Waschbär auf dem Balkon ist. "Adelsheim setzt erstmals Stadtjäger ein", hatte die RNZ am 30. Juli getitelt (siehe unten). Mittlerweile hat der 33-jährige Lukas Deimel den Lehrgang zum Stadtjäger
