Von Kevin Retlich

Adelsheim. Das Herbstfest des Gewerbevereins Adelsheim ist jedes Jahr ein absolutes Highlight im Veranstaltungskalender der Stadt. In den letzten Jahren wurde die Stadt schon in "Entenhausen" verwandelt, ganz und gar eingestrickt oder sie glänzte in Goldfolie gehüllt im Herbstzauber.

Mal stand das Fahrrad im Mittelpunkt, mal das Motorrad, und jedes Mal schaffte es der Gewerbeverein, die Stadt unter einem bestimmten Thema in Szene zu setzen. Am Sonntag, 20. Oktober, lädt der Gewerbeverein erneut zu seinem beliebten Herbstfest ein – diesmal unter einem ganz besonderen Motto: "Adelsheimer Mittelalterspektakel".

Anlässlich des 650. Jubiläums der Stadtrechte wird die Stadt für einen Tag in die Vergangenheit zurückversetzt und verwandelt sich in eine lebendige, mittelalterliche Kulisse. Das Herbstfest verspricht, ein besonderes Erlebnis für Jung und Alt zu werden. Markttreiben, Musik, Gaukler und viele weitere Attraktionen machen den Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis. Es wird ein vielfältiges Programm für die ganze Familie geboten. Zudem haben die Besucher die Möglichkeit, durch die örtlichen Geschäfte zu schlendern, die ihre Türen für einen verkaufsoffenen Sonntag öffnen.

Das Fest beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Stadtkirche. Ab 11 Uhr öffnet das mittelalterliche Markttreiben auf der historischen Marktstraße seine Tore. Die Besucher können in die Vergangenheit eintauchen, während sie durch die verschiedenen Stände schlendern.

Für die passende musikalische Untermalung sorgt die Mittelalterband "Patapan", die ab 12.30 Uhr am Rossparkplatz ihre Klänge zum Besten gibt. Die Band tritt im Laufe des Tages mehrmals auf und versetzt die Besucher mit ihren authentischen Melodien in die Welt vergangener Jahrhunderte.

Gleichzeitig sorgt das "Forzarello Gaukelspektakel" ab 12.45 Uhr bei der Baulandapotheke für Spaß und Spannung. Jongleure, Zauberer und humorvolle Gaukler bringen Groß und Klein zum Staunen und Lachen. Diese Shows werden im Laufe des Tages mehrfach wiederholt, sodass jeder die Möglichkeit hat, das Spektakel zu erleben.

Überall auf dem Festgelände werden "Walking Acts" die Straßen beleben und mit spontanen Darbietungen für Unterhaltung sorgen. Ein besonderes Highlight für Geschichtsfreunde sind die Führungen rund um das Adelsheimer Schloss. Die erste Führung startet um 12.30 Uhr, und im Zwei-Stunden-Takt folgen weitere Touren, bei denen die Teilnehmer vieles über die lange und ereignisreiche Geschichte der Stadt und der Schlösser erfahren. Treffpunkt ist das Tor am Unterschloss.

Auch am Nachmittag geht es mit spannenden Programmpunkten weiter: Ab 14 Uhr lädt der Verein Kampfhûs am Rossparkplatz zu mittelalterlichen Tänzen ein. Wer mag, kann sogar mitmachen und selbst ein Gefühl dafür bekommen, wie im Mittelalter gefeiert wurde. Um 16 Uhr zeigt der Verein außerdem einen eindrucksvollen historischen Schwertkampf, der sowohl junge Abenteurer als auch Erwachsene in seinen Bann zieht. Wer es musikalisch mag, sollte sich um 14.30 Uhr zum Rathausplatz begeben, wo der Gesangverein 1839 Adelsheim mit einem abwechslungsreichen Programm für Stimmung sorgt.

Auch die kleinen Besucher kommen beim Herbstfest voll auf ihre Kosten: Die Stadtbücherei verzaubert die Kinder mit Märchenstunden im Trauzimmer des Alten Rathauses. Diese finden um 13.30 und 15.30 Uhr statt und entführen die kleinen Zuhörer in fantasievolle Welten. Während die Kinder in spannende Geschichten eintauchen, können die Eltern die kulinarische Vielfalt des Festes genießen. An mehreren Plätzen in der Stadt laden Stände und Gewerbetreibende mit Köstlichkeiten zum Schlemmen ein – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Für alle, die sich für die Geschichte der Region und der Stadt interessieren, öffnet das Bauländer Heimatmuseum in der Schlossgasse von 14 bis 16 Uhr seine Türen. Inmitten des bunten Festtreibens bietet es eine ruhige Oase, um die Vergangenheit der Region zu erkunden. Neben Exponaten zur Geschichte des Baulands erhalten die Besucher hier auch interessante Einblicke in das Leben der Menschen in früheren Zeiten.

Der verkaufsoffene Sonntag der Adelsheimer Fachgeschäfte, der von 12 bis 17 Uhr stattfindet, rundet das Herbstfest ab. Die Besucher haben die Möglichkeit, durch die Geschäfte zu bummeln und dabei die vielfältigen Angebote der Adelsheimer Gewerbetreibenden zu entdecken.