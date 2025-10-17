Freitag, 17. Oktober 2025

Plus Adelsheim

Der Naturpark-Markt zeigt die Vielfalt der Region

Produkte "made in Naturpark" gibt es am Sonntag, 26. Oktober. Das ganze soll ein Erlebnis für die ganze Familie werden.

17.10.2025 UPDATE: 17.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 42 Sekunden
Eine Vielfalt an regionalen Produkten gibt es auf dem Naturpark-Markt in Adelsheim.

Adelsheim. (pm) So bunt wie sich die herbstliche Natur zeigt, so bunt ist das Angebot auf dem Naturpark-Markt am Sonntag, 26. Oktober, in Adelsheim. Zum letzten Mal in diesem Jahr gibt es von 11 bis 17 Uhr die Möglichkeit, die großartige Auswahl an Produkten aus dem Naturpark Neckartal-Odenwald zu erleben und zu genießen.

Gemeinsam laden die Stadt Adelsheim und der Naturpark

