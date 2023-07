Adelsheim. (ahn) Durchatmen – es ist geschafft! 67 Schülerinnen und Schüler haben am Eckenberg-Gymnasium (EBG) in Adelsheim ihr Abitur bestanden, denen Schulleiter Martin Klaiber herzlich gratulierte. Am Donnerstag und Freitag hieß es noch einmal: höchste Konzentration bei den mündlichen Prüfungen. Den Prüfungsvorsitz hatte Dr. Roland Maier von der internationalen Gesamtschule Heidelberg.

Danach konnten die Abiturienten am Freitag stolz ihre Zeugnisse entgegennehmen. Der Gesamtnotendurchschnitt am EBG lag bei 2,2. Besonders groß war die Freude bei Lea Flachsmann aus Götzingen. Sie bestand ihr Abitur mit der Traumnote 1,0. Folgende Schüler haben am EBG dieses Jahr erfolgreich ihr Abitur abgelegt:

Luis Albrecht (Bieringen), Nico Bandilla (Siglingen), Marie Barie (Unterwittstadt), Madeleine Baumgartner (Adelsheim), Juliane Bechler (Buchen), Sophia Bender (Seckach), Elisabeth Boschmann (Möckmühl), Hannah Britsch (Adelsheim), Nils Callsen (Mainaschaff), Jiin Chae (Gyeonggi-do, Internat), Julia Damzog (Dallau), Mark Detki (Widdern), Benedikt Donath (Oberkessach), Lea Flachsmann (Götzingen), Laura Gentner (Möckmühl), Ruxandra-Maria Grigore (Oberkessach), Eleni Haak (Oberkessach), Jason Jan Hecht (Neckarburken), Jennifer Heller (Buchen), Dorian Hettinger (Bofsheim), Jerome Jozic (Mosbach), Juliette Kavanagh (Bronnacker), Linda Keller (Oberschefflenz), Clara Knörzer (Oberkessach), Hannah Knörzer (Oberkessach), Noah Korbmann (Osterburken), Vanessa Kral (Osterburken), Martin Kratzmüller (Neudenau), Beatrice Krauss (Roigheim), Markus Kremer (Osterburken), Julia Kunz (Adelsheim), Emily Lang (Neudenau), Matti Ole Langer (Adelsheim), Fabian Leidner (Bieringen), Anna-Lena Lichtenberg (Ruchsen), Jana Lohmann (Merchingen), Veronika Lorenz (Buchen), Leon Moser (Adelsheim), Tim Neumitz (Neudenau), Maxima Nothnagel (Sennfeld), Marc Antoine Obrecht (Biberach), Julian Olbrich (Sennfeld), Leon Oldenburger (Dallau), Sophia Oßwald (Adelsheim), Marc Philippi (Adelsheim), Benedikt Pruksch (Neudenau), Elena Marie Reil (Adelsheim), Sandra Reinhardt (Adelsheim), Valentine-Elisee Reize (Adelsheim), Leon Schindler (Hüngheim), Luca Schmidt (Neudenau), Alina Scholten-Thissen (Neudenau), Emelie Schönbein (Winzenhofen), Julia Schreiweis (Roigheim), Ida Stock (Unterwittstadt), Maximilian Stöger (Neckarburken), Tabea Magdalena Ullrich (Schollhof), Vanessa Ulrich (Adelsheim), Franziska Walch (Sennfeld), Sibell Sophie Corina Walter (Adelsheim), Joshua Wassmer (Adelsheim), Michelle Wiese (Adelsheim), Emma Wiltschko (Adelsheim), Jan Wurst (Bieringen), Anna Zethmeyer (Möckmühl), Levi Zettler (Sennfeld) und Lukas Karl Zobeley (Klinge).