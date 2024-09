Walldürn. (rjs) Weil der Gehweg am Kreisverkehr in der Wilhelm-Röntgen-Straße um 150 Meter verlängert wird, muss die Zufahrt Walldürn-Mitte zur Bundesstraße 27 voraussichtlich vier Wochen lang gesperrt werden. Das hat die Stadtverwaltung am Donnerstag mitgeteilt.

Die Arbeiten beginnen am Mittwoch, 25. September. Mit der Maßnahme soll eine sichere Verbindung für Fußgänger vom Kreisverkehr in Richtung der Aussiedlerhöfe geschaffen werden. Seit dem Bau des neuen Verkehrsanschlusses Walldürn-Mitte vor zehn Jahren mussten Fußgänger immer wieder auf die viel befahrene Straße oder in den Grünstreifen ausweichen, weil der Gehweg mitten im Kreisverkehr plötzlich endet. Ausgeführt werden die Arbeiten von der Firma Alfred Link Hoch- und Tiefbau (Walldürn) zum Preis von knapp 84.000 Euro.

Um den Verkehrsfluss während der Bauphase möglichst reibungslos gewährleisten zu können, richtet die Stadtverwaltung eine Umleitung über die Wilhelm-Röntgen-Straße, die Landesstraße 518 und die Würzburger Straße ein. Die Bundesstraße 27 ist dann vier Wochen lang nur noch über die Anschlussstelle Walldürn-Nord erreichbar.