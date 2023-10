Halbzeit beim Glasfaserausbau gefeiert

Von Rüdiger Busch

Buchen. Dass der Neckar-Odenwald-Kreis nicht nur geografisch im Land weit oben liegt, sondern auch in Sachen Innovationsfähigkeit, wie es Landrat Dr. Achim Brötel herausstellte, dafür gab es am Freitag eine eindrucksvolle Demonstration. Mit einem 50/50-Fest in der Buchener Stadthalle zelebrierte der Kreis nicht nur ein weiteres Mal seinen 50. Geburtstag,