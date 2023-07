Von Moritz Bayer

Eberbach. "Eure Almosen könnt ihr behalten, wenn ihr gerechte Preise zahlt". Der Satz eines ehemaligen brasilianischen Erzbischofs hat sich zum Slogan der Weltläden gemausert. Anfang der 1970er-Jahre wollten sich junge Menschen in vielen Ländern nicht mit der wachsenden Ungerechtigkeit im Welthandel abfinden und gingen auf die Straße: Unterstützt unter anderem von kirchlichen Jugendorganisationen entstanden in Deutschland die sogenannten "Hungermärsche", an denen sich mehr als 30.000 Menschen beteiligten. Auch aus diesen Gedanken eines besseren Miteinanders entstanden Weltläden, von denen es mittlerweile mehr als 900 in ganz Deutschland gibt. Seit 1999 findet sich auch in Eberbach ein solcher.

In diesen Läden wird streng darauf geachtet, was bei genauerem Blick ethisch und moralisch gesehen eigentlich normal sein sollte: Niemand bleibt auf dem Weg von Rohstoff zu fertigem Produkt auf der Strecke.

Steffen Weber ist der Geschäftsführer des Weltladen-Dachverband e.V. Er freut sich über die positiven Veränderungen, zu denen auch die Weltläden ihren Anteil beigetragen haben und nennt als Beispiel das Lieferkettengesetz. "Dafür haben wir viele Jahre gearbeitet, das macht natürlich nicht alles gut, aber es ist ein wichtiger Baustein in Deutschland."

Das mit vollem Namen lautende "Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz" regelt die Verantwortlichkeit zur Einhaltung der Menschenrechte bei den einzelnen Schritten bis hin zum fertigen Produkt. Es gilt für Unternehmen mit mindestens 3000 Mitarbeitern in Deutschland, ab 2024 reichen 1000 Angestellte. Auf EU-Ebene befindet sich ein entsprechendes Gesetz in der Endphase der Verhandlung. Andere Länder wie Frankreich hatten solche Vorgaben bereits vor Deutschland.

Dass sich sieben Weltläden vor 48 Jahren zu dem Verband zusammengeschlossen haben, ist für Weber entscheidend. Denn durch den Verband können die strengen Richtlinien kontrolliert werden, welchen die in Weltläden gehandelten Produkte unterliegen: "Partner müssen sich registrieren, dafür sind Prüfungen den fairen Handel betreffend erforderlich. Es gibt etwa 100 Lieferanten, die schon katalogisiert sind, ab einer gewissen Größe müssen diese auch bei der World Fair Trade Organisation (WFTO) hinterlegt sein.

Die mittlerweile rund 500 im Verband organisierten deutschen Weltläden halten sich an die katalogisierten Waren, lediglich gewisse Zusätze sind erlaubt.

Und der Unterschied zu den durchaus auch in Supermärkten auffindbaren Fair-Trade-Produkten? "Das ist leider häufig auch eine Art Fairwashing, analog zum Greenwashing", klärt Weber auf. "Ein einzelnes Produkt reicht bei manchem Zertifikat aus, dann wird die ganze Marke damit beworben. Unser Ansatz ist aber ganzheitlich und muss alle Produkte umfassen."

Zum Weltladen-Jubiläum gratulierten auch zahlreiche Politiker. Cem Özdemir, Svenja Schulze, Omid Nouripour, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, die Liste ist lang. Das war früher anders, Weltläden haftete oft der Ruf linker Spinnereien an. "Das Bild hat sich zum Glück gewandelt, auch der kirchliche Support ist natürlich häufig spürbar", führt Weber aus. Der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler und die SPD-Chefin Saskia Esken haben jeweils auch einen Weltladen mitgegründet.

Nicht bei den sieben Gründungsfrauen, aber seit 2017 dabei ist in Eberbach Gina Walter. Für sie ist wichtig, sichtbar zu machen, dass nicht nur der Verkauf Gutes bewirkt, sondern in den Weltläden mehr passiert: Durch die Gelder wird Entwicklungs- und Bildungsarbeit unterstützt. Zum Jubiläum plant die Abteilung Eberbach ein gemeinsames Sonntags-Essen im evangelischen Gemeindehaus. Das Essen wird aus möglichst vielen Waren des Weltladens gekocht und soll in Richtung kreolische Küche gehen. Dort wird die Arbeit dann in Vorträgen auch sichtbarer gemacht.

Sichtbarer gemacht werden soll die Arbeit generell, meint Weber. Dafür wurden Konzepte ausgearbeitet, die nun peu à peu umgesetzt werden. "Der Anschluss an die jüngeren Generationen ist wichtig". Der größte Anteil an in Weltläden engagierter Menschen ist weiblich und nicht mehr ganz jung. Ein breiteres Spektrum wäre wünschenswert.

Viel Werbung wird in den nächsten Jahren für die Klimagerechtigkeit verwendet werden. Schon heute berichten die Produzenten laut Weber von drastischen Auswirkungen der Erderwärmung: Dürren, Überschwemmungen, Krankheiten, die es früher dort nicht gab, die Liste ist lang. "Eines unserer Ziele ist langfristig, dass die wahren Kosten, also die, die auch soziale und ökologische Folgen mit einberechnen, auf den Produkten genannt werden, die wir täglich kaufen."

Auch das wäre ein Stück Sichtbarkeit. Aktuell würden diese Kosten verschleiert, aber sie werden gezahlt - vornehmlich von den Ländern des globalen Südens, die sich der Handelsmacht Deutschlands und der EU kaum entziehen können.

Angesprochen auf ein Traumziel, unabhängig davon, wie schwer das zu erreichen sei, sind sich Walter und Weber einig: Eine Welt, in der das Attribut "Weltladen" nicht mehr nötig wäre, weil es nicht die Ausnahme, sondern die Regel ist, dass der Handel fair für alle Beteiligten vonstatten geht. Bis dahin ist aber noch viel zu tun.