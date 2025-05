Von Barbara Klauß

Heidelberg. In Deutschland ist eine Debatte um die Arbeitszeit entbrannt. "Wir müssen in diesem Land wieder mehr und vor allem effizienter arbeiten", hatte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vergangene Woche in seiner ersten Regierungserklärung betont und die Bürger auf eine "gewaltige Kraftanstrengung" eingeschworen, um das Land wieder wettbewerbsfähiger