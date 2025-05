Wiesloch. (seb) Gießkannen und Eimer in verschiedenen Farben werden befüllt, auf Akten- oder Bollerwagen geladen und in verschiedene Richtungen abtransportiert. Alle verfügbaren Hände des Psychiatrischen Zentrums in Wiesloch (PZN) packen an, äußerlich wirkt alles ruhig, aber der Stress ist da. Zumindest zum Händewaschen, für die Toilettenspülung und andere Zwecke muss Wasser her.

Am Montagvormittag war nämlich in Teilen Wieslochs die Wasserversorgung zum Erliegen gekommen. Nicht nur das PZN, sondern auch die Umgegend, das Hospiz Agape und andere Einrichtungen sowie Wohngebiete in Altwiesloch und nördlich von Baiertaler und Gerbersruhstraße sind zurzeit noch betroffen. Auch Katastrophen-Warnprogramme etwa fürs Handy machten darauf aufmerksam: "Gehen Sie sparsam mit vorhandenem Wasser um", hieß es da. Die Werkfeuerwehr des PZN sowie Einsatzkräfte aus Wiesloch und Rauenberg halfen nach RNZ-Informationen mit ihren Löschfahrzeugen aus.

"Der Hochbehälter Hessel ist leer", teilte Petra Hoß, Leiterin der Wieslocher Stadtwerke, im Gespräch mit der RNZ mit. Warum der Wasserspeicher nahe dem PZN, der für den nötigen Leitungsdruck in der Höhenlage in Wieslochs Norden sorgt, sich nicht wieder fülle, dazu konnte Hoß aktuell keine Angaben machen. Verschiedene Faktoren würden geprüft, etwa, ob Pumpen ausgefallen seien. Wann die Versorgung wieder anlaufe, der Druck im Netz wiederhergestellt sei und das Wasser bei den Betroffenen wieder fließe, konnte sie am frühen Nachmittag noch nicht sagen.

Update: Montag, 19. Mai 2025, 14.40 Uhr

Wiesloch. (RNZ/rl) Die Wasserversorgung ist auf Grund eines Schadens im Versorgungsnetz in Wiesloch derzeit unterbrochen oder zeitweise eingeschränkt. Das teilte die "Integrierte Leitstelle Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis" am heutigen Montag über die Warnapp "Katwarn" mit. Betroffen seien vor allem die Gebiete Altwiesloch, das Gelände des PZN, das Gebiet nördlich der Baiertaler Straße und nördlich der Gerbersruhstraße, hieß es vonseiten der Stadt Wiesloch.

Auf Facebook gab es auch Meldungen, dass nur der Wasserdruck sehr niedrig sei. Die Stadtwerke Wiesloch appellieren an die Nutzer, sparsam mit vorhandenem Wasser umzugehen. Die Stadtwerke arbeiteten an der Wiederherstellung der Wasserversorgung.

Info: Die Stadtwerke Wiesloch stehen für Fragen unter der Telefonnummer 06222/84-2000 zur Verfügung.