Von Sebastian Schuch

Neckarelz. Jysk ist zurück in Mosbach. Genauer gesagt im Neckarelzer Gewerbegebiet im Hohlweg unweit der B 27. 16 Monate, nachdem beim Brand des Neckar-Odenwald-Zentrums unter anderem skandinavische Wohnträume in Flammen aufgegangen waren, hat die dänische Möbelhandelskette am gestrigen Montag ihren neuen Standort eröffnet. "Ich bin froh, dass wir