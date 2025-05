Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Die Sache hat jetzt ein Ende – und wohl einen neuen Anfang. Das erste, erfolglose Kapitel Windpark Hebert in Eberbach soll nunmehr abgeschlossen werden. Und sogleich will man sich auf die Suche nach einem neuen Investor machen. Nach der enttäuschenden Absage des Projektentwicklers BayWa r. e. (renewable energy) soll der Gemeinderat am