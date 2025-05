Von Sebastian Lerche

Wiesloch. Gießkannen und Eimer in verschiedenen Farben wurden befüllt, auf Akten- oder Bollerwagen geladen und in verschiedene Richtungen abtransportiert. Alle verfügbaren Hände am Psychiatrischen Zentrum in Wiesloch (PZN) packten an.

Äußerlich wirkte alles ruhig, aber der Stress war da, ein Krisenstab im Einsatz. Zumindest zum Händewaschen,