Montag, 13. Oktober 2025

Plus 50 Jahre Gesamtstadt Osterburken

"Ein halbes Jahrhundert Einheit in Vielfalt"

Anlässlich von "50 Jahre Gesamtstadt Osterburken" fand am Freitagabend in der Baulandhalle ein Bürgerempfang statt.

13.10.2025 UPDATE: 13.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 59 Sekunden
Die „Grünen Funken“ zeigten sich in bestechender Form. Foto: Andreas Hanel

Von Andreas Hanel

Osterburken. Liebesheirat, Vernunftehe oder Zwangsheirat – es war wohl von allem etwas, als sich vor 50 Jahren Osterburken, Bofsheim, Hemsbach und Schlierstadt zur Gesamtstadt Osterburken zusammenschlossen. Scheidungstendenzen gibt es heutzutage auf jeden Fall nicht mehr. Dies wurde am Freitagabend deutlich, als man in der Baulandhalle "50 Jahre

