Von Andreas Hanel

Osterburken. Liebesheirat, Vernunftehe oder Zwangsheirat – es war wohl von allem etwas, als sich vor 50 Jahren Osterburken, Bofsheim, Hemsbach und Schlierstadt zur Gesamtstadt Osterburken zusammenschlossen. Scheidungstendenzen gibt es heutzutage auf jeden Fall nicht mehr. Dies wurde am Freitagabend deutlich, als man in der Baulandhalle "50 Jahre