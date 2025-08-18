Montag, 18. August 2025

Plus 1200-Euro-Spende

Inner Wheel unterstützt DRK-Tafelladen in Mosbach

Der Tafelladen freut sich über eine Lebensmittelspende des Clubs "Inner Wheel". Ehrenamtliche versorgen täglich Hunderte Bedürftige im Neckar-Odenwald.

18.08.2025 UPDATE: 18.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 1 Sekunde
Waren im Wert von insgesamt 1200 Euro spendete „Inner Wheel Neckar Odenwald“ an den DRK-Tafelladen in Mosbach. Foto: DRK

Mosbach. (RNZ//zg) Der Tafelladen des DRK-Kreisverbands Mosbach freut sich über eine Lebensmittelspende des Serviceclubs "Inner Wheel Neckar-Odenwald". Präsidentin Martina Gerstlauer, Sabine Hohmann-Jann und Ursula Geier übergaben frische Lebensmittel wie Joghurt, Quark, Käse, Milch und Frischkäse sowie Tee und Süßes an die Leiterin des Tafelladens, Manuela Schönig. Insgesamt haben die Waren

Kommentare
