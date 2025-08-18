Inner Wheel unterstützt DRK-Tafelladen in Mosbach
Der Tafelladen freut sich über eine Lebensmittelspende des Clubs "Inner Wheel". Ehrenamtliche versorgen täglich Hunderte Bedürftige im Neckar-Odenwald.
Mosbach. (RNZ//zg) Der Tafelladen des DRK-Kreisverbands Mosbach freut sich über eine Lebensmittelspende des Serviceclubs "Inner Wheel Neckar-Odenwald". Präsidentin Martina Gerstlauer, Sabine Hohmann-Jann und Ursula Geier übergaben frische Lebensmittel wie Joghurt, Quark, Käse, Milch und Frischkäse sowie Tee und Süßes an die Leiterin des Tafelladens, Manuela Schönig. Insgesamt haben die Waren
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+