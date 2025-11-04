Dienstag, 04. November 2025

Neu in iOS 26.1 - iPhone-Transparenz einfärben

Nach dem jüngsten iOS-Update können Nutzende jetzt das Liquid-Glass-Design ihres iPhones abtönen. Und: Was sich etwa bei Kamera und Wecker noch alles ändert.

04.11.2025 UPDATE: 04.11.2025 15:00 Uhr 1 Minute
Zu transparent? Dann lässt sich Apples Liquid-Glass-Oberfläche nach dem Update auf iOS 26.1 jetzt auch einfärben. Foto: Nico Tapia/dpa-tmn

Berlin. (dpa-tmn) Mit der jüngsten Aktualisierung von iOS 26 bekommen iPhone-Nutzer die Möglichkeit, die Transparenz der neuen Liquid-Glass-Oberfläche weiter anzupassen. Wer das nun veröffentlichte Update auf iOS 26.1 installiert hat, findet in den Einstellungen unter "Anzeige&Helligkeit" die neue Wahlmöglichkeit zwischen "Transparent" und "Eingefärbt" für Liquid