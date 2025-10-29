Mittwoch, 29. Oktober 2025

Plus Worauf ist zu achten?

So nutzen Sie KI-Chatbots in Firefox

Firefox bietet jetzt KI-Chatbots direkt in der Sidebar an. Wie Anwenderinnen und Anwender sie aktivieren und worauf noch zu achten ist.

29.10.2025 UPDATE: 29.10.2025 09:30 Uhr 1 Minute, 26 Sekunden
Chatbot-Integration: Über die überarbeitete Sidebar lassen sich in Firefox schnell auf Claude, ChatGPT, Gemini und Le Chat zugreifen. Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn​

Berlin. (dpa-tmn) KI hat auch im Firefox angeheuert: Seit Kurzem lassen sich in der überarbeiteten Sidebar des Browsers vier verschiedene Chatbots nutzen. Dazu zählen Claude von Anthropic, ChatGPT von OpenAI, Gemini von Google und Le Chat von Mistral. Während man sich für Claude und Gemini anmelden muss, kann mit ChatGPT und Le Chat direkt losgelegt werden.

Zuvor muss die Sidebar aber