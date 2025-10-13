Montag, 13. Oktober 2025

Karriere-Coaching - Tipps für die Suche nach seriösen Profis

Um im Job weiterzukommen, können Coaches helfen. Doch in einem großen Angebot den Richtigen oder die Richtige zu finden, ist nicht einfach. Worauf man bei der Suche achten kann.

13.10.2025 UPDATE: 13.10.2025 07:59 Uhr
Empfehlungen aus dem Bekanntenkreis können dabei helfen, den passenden Coach zu finden. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-tmn​

Uslar. (dpa-tmn) Sich im eigenen Job weiterentwickeln oder beruflich etwas ganz anderes in den Blick nehmen - der konkrete Weg kostet Überlegung und Überwindung. Coach oder Coachin können da hilfreich sein. "Jeder König hatte früher einen Unterstützer oder Berater", sagt Martin Pichler.

Auf Empfehlungen setzen

Doch wie jemanden finden, der oder die passt und seriös ist? Denn