Karriere-Coaching - Tipps für die Suche nach seriösen Profis
Um im Job weiterzukommen, können Coaches helfen. Doch in einem großen Angebot den Richtigen oder die Richtige zu finden, ist nicht einfach. Worauf man bei der Suche achten kann.
Uslar. (dpa-tmn) Sich im eigenen Job weiterentwickeln oder beruflich etwas ganz anderes in den Blick nehmen - der konkrete Weg kostet Überlegung und Überwindung. Coach oder Coachin können da hilfreich sein. "Jeder König hatte früher einen Unterstützer oder Berater", sagt Martin Pichler.
Auf Empfehlungen setzen
Doch wie jemanden finden, der oder die passt und seriös ist? Denn