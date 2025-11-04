Weihnachtsmann-Glaube - Wann dem Kind die Wahrheit sagen?
Kita-Freunde, Fahrstuhl-Geschenke und neugierige Fragen: Wie viel Ehrlichkeit verträgt ein Kind, bevor der Weihnachtsmann auszieht? Eine Sozialpädagogin gibt Tipps, wie man die Weihnachtsmagie erhält.
... arbeitet als Diplomsozialpädagogin bei der Onlineberatung der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (bke).
Von Claudia Wittke-Gaida
Fürth. (dpa-tmn) Bei einer Familie hinterlässt der Weihnachtsmann die Geschenke im Fahrstuhl - weil er es nicht mehr zu jeder Wohnung geschafft hat. Aber warum soll ihm das jedes Jahr passieren? Und der erste Zweifel bei den lieben Kleinen ist gesät: Ob es den netten Herrn mit Rauschebart und roter Zipfelmütze wirklich gibt?
