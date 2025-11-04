Dienstag, 04. November 2025

zurück
Plus Weihnachtsmagie

Weihnachtsmann-Glaube - Wann dem Kind die Wahrheit sagen?

Kita-Freunde, Fahrstuhl-Geschenke und neugierige Fragen: Wie viel Ehrlichkeit verträgt ein Kind, bevor der Weihnachtsmann auszieht? Eine Sozialpädagogin gibt Tipps, wie man die Weihnachtsmagie erhält. 

04.11.2025 UPDATE: 04.11.2025 08:31 Uhr 2 Minuten, 26 Sekunden
Wenn dem Kind Zweifel kommen, ob es den Weihnachtsmann wirklich gibt, können Eltern mit Nachfragen den Moment zur «Enthüllung» nutzen. Foto: Patrick Pleul/dpa/dpa-tmn
Interview
Interview
Dana Mundt

... arbeitet als Diplomsozialpädagogin bei der Onlineberatung der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (bke).

Von Claudia Wittke-Gaida

Fürth. (dpa-tmn) Bei einer Familie hinterlässt der Weihnachtsmann die Geschenke im Fahrstuhl - weil er es nicht mehr zu jeder Wohnung geschafft hat. Aber warum soll ihm das jedes Jahr passieren? Und der erste Zweifel bei den lieben Kleinen ist gesät: Ob es den netten Herrn mit Rauschebart und roter Zipfelmütze wirklich gibt?

Woanders