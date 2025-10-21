Gestaltungsfreiheit auf dem Balkon?
Mein Balkon, meine Regeln? Lichterketten, Sichtschutz oder doch die große Fahne: Was Mieter auf dem Balkon wirklich dürfen – und wo Vermieter mitreden dürfen.
Von Sabine Meuter
Berlin/Frankfurt. (dpa-tmn) Mietwohnungen mit Balkon sind begehrt - denn wer unmittelbar an seinen vier Wänden eine Fläche im Freien hat, kann sie bei gutem Wetter etwa zum Entspannen, zum Essen, zum Arbeiten oder zum Plaudern nutzen. Dafür richten sich Mieterinnen und Mieter ihren Balkon entsprechend nach eigenen Bedürfnissen und Vorstellungen ein. Das kann aber zu