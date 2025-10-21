Dienstag, 21. Oktober 2025

zurück
Plus Was Mieter alles dürfen

Gestaltungsfreiheit auf dem Balkon?

Mein Balkon, meine Regeln? Lichterketten, Sichtschutz oder doch die große Fahne: Was Mieter auf dem Balkon wirklich dürfen – und wo Vermieter mitreden dürfen.

21.10.2025 UPDATE: 21.10.2025 07:56 Uhr 3 Minuten, 22 Sekunden
Wenn weihnachtliche Deko und Lichterketten am Balkon der Mietwohnung angebracht werden, dürfen diese Nachbarinnen und Nachbarn nicht von einem geruhsamen Schlaf abhalten. Foto: Florian Schuh/dpa-tmn​

Von Sabine Meuter

Berlin/Frankfurt. (dpa-tmn) Mietwohnungen mit Balkon sind begehrt - denn wer unmittelbar an seinen vier Wänden eine Fläche im Freien hat, kann sie bei gutem Wetter etwa zum Entspannen, zum Essen, zum Arbeiten oder zum Plaudern nutzen. Dafür richten sich Mieterinnen und Mieter ihren Balkon entsprechend nach eigenen Bedürfnissen und Vorstellungen ein. Das kann aber zu