Dienstag, 14. Oktober 2025

Plus WG mit Hindernissen

So klappt’s mit Hund und Katz

Fauchen, Bellen, Kratzen? Wenn Hund und Katze unter einem Dach wohnen, kann es schnell zu Problemen kommen. Damit das tierische Zusammenleben gelingt, sollten die Besitzer einiges beachten.

14.10.2025 UPDATE: 14.10.2025 07:55 Uhr 4 Minuten, 8 Sekunden

Ein Herz und eine Seele? Mit Geduld und Gelassenheit kann die Zusammenführung von Hund und Katze funktionieren. Foto: Patrick Pleul/dpa​

Von Katja Sponholz

Ravensburg/Bad Bramstedt. (dpa-tmn) Wenn es heißt, dass Menschen zueinander "wie Hund und Katz" sind, bedeutet das nichts Gutes. Dann sind statt Frieden und Harmonie eher Streit und Stress angesagt. Kein Wunder: Hunde und Katzen sind von Natur aus nicht unbedingt die besten Freunde. 

Was aber, wenn ich die beiden unterschiedlichen Arten bei mir zu Hause