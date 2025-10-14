So klappt’s mit Hund und Katz
Fauchen, Bellen, Kratzen? Wenn Hund und Katze unter einem Dach wohnen, kann es schnell zu Problemen kommen. Damit das tierische Zusammenleben gelingt, sollten die Besitzer einiges beachten.
Von Katja Sponholz
Ravensburg/Bad Bramstedt. (dpa-tmn) Wenn es heißt, dass Menschen zueinander "wie Hund und Katz" sind, bedeutet das nichts Gutes. Dann sind statt Frieden und Harmonie eher Streit und Stress angesagt. Kein Wunder: Hunde und Katzen sind von Natur aus nicht unbedingt die besten Freunde.
Was aber, wenn ich die beiden unterschiedlichen Arten bei mir zu Hause