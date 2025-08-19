Von Nadja Aumiller

Berlin. (dpa-tmn) Auffällige Animal Prints, kuschelige Materialien und dekorative Details: In der kommenden Herbst-/Wintersaison zeigt sich die Schuhmode von einer abwechslungsreichen Seite. Welche Modelle besonders gefragt sind und mit welchen Farben und Formen man modisch punkten kann, verraten zwei Expertinnen.

Welche Schuhmodelle sind in der