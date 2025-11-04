Ist der Mullet bürotauglich?
Mit dem Mullet ins Team-Meeting? Was den Kultschnitt von damals heute bürotauglich macht und warum ein Styling-Fehler schnell zum No-Go werden kann.
Berlin. (dpa-tmn) Kaum eine Frisur polarisiert so sehr wie der Mullet. Was früher als modische Grenzüberschreitung galt, ist heute wieder in. Doch darf man den Look auch im Büro tragen? Friseurmeister Antonio Weinitschke erklärt, warum der Mullet heute mehr Stil als Skandal ist – und wie er sogar im Business-Alltag funktioniert.