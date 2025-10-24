Freitag, 24. Oktober 2025

Plus Vogelgrippe

Vogelgrippe breitet sich aus – Wie gefährlich ist das?

Zehntausende Hühner, Gänse und Puten müssen gekeult werden, Kraniche verenden – die Vogelgrippe breitet sich derzeit ungewöhnlich stark aus. Was man nun wissen muss.

24.10.2025 UPDATE: 24.10.2025 08:14 Uhr 3 Minuten, 16 Sekunden
Vogelgrippe
Nach Vogelgrippe-Ausbrüchen in zwei Geflügelhaltungen in Vorpommern mussten rund 150.000 Tiere gekeult werden. (Archivbild)

Greifswald. (dpa) Die Vogelgrippe ist in Deutschland auf dem Vormarsch. In Baden-Württemberg werden in einem Geflügelbetrieb 15.000 Tiere getötet, Tausende Kraniche sterben, die Agrarminister nehmen sich der Krise an. Zwar ist die Tierseuche in Deutschland inzwischen ganzjährig verbreitet, doch mit dem Vogelzug im Herbst gewinnt das Infektionsgeschehen deutlich an Fahrt – und erreicht derzeit