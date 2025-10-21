Dienstag, 21. Oktober 2025

zurück
Plus Verkehrssicherheit

Nach der Zeitumstellung steigt Gefahr für Wildunfälle an

Plötzliche Wildwechsel, müde Autofahrer und Dämmerung zur Rushhour: Warum die Umstellung auf Winterzeit jetzt das Risiko auf den Straßen erhöht.

21.10.2025 UPDATE: 21.10.2025 09:12 Uhr 2 Minuten, 43 Sekunden
Idylle im Herbst? Gewiss, aber durch die Zeitumstellung erhöht sich auch das Unfallrisiko durch Wildwechsel. Foto: Julian Stratenschulte/dpa-tmn​

Von Peter Löschinger

Frankfurt/Main/Berlin. (dpa-tmn) In der Nacht vom Samstag auf Sonntag (26. Oktober) werden die Uhren wieder auf Winterzeit umgestellt. Das mag einigen Menschen gar keine Probleme bereiten, andere plagen sich in den Tagen danach mit Müdigkeit oder haben Probleme, sich zu konzentrieren.

Im Straßenverkehr bedeutet das: besondere Vorsicht. Vermehrt sollte man mit