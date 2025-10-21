Nach der Zeitumstellung steigt Gefahr für Wildunfälle an
Plötzliche Wildwechsel, müde Autofahrer und Dämmerung zur Rushhour: Warum die Umstellung auf Winterzeit jetzt das Risiko auf den Straßen erhöht.
Von Peter Löschinger
Frankfurt/Main/Berlin. (dpa-tmn) In der Nacht vom Samstag auf Sonntag (26. Oktober) werden die Uhren wieder auf Winterzeit umgestellt. Das mag einigen Menschen gar keine Probleme bereiten, andere plagen sich in den Tagen danach mit Müdigkeit oder haben Probleme, sich zu konzentrieren.
Im Straßenverkehr bedeutet das: besondere Vorsicht. Vermehrt sollte man mit