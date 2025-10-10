Berlin. (dpa-tmn) Geschädigte haben direkten Anspruch an den Versicherer eines E-Scooter-Vermieters, wenn die Fahrer sich grob verkehrswidrig verhalten haben – aber die Klage nicht an diese zustellbar ist. Die Versicherung kann den vom Geschädigten vorgebrachten Unfallhergang nicht einfach bestreiten, indem sie vereinfacht gesagt lediglich vorgibt, dass sie nicht wirklich weiß, wie