Donnerstag, 21. August 2025

Plus Verhalten ändern hilft

Wie jeder die Welt ein bisschen besser machen kann

Geiz ist nicht geil und ein Billigprodukt nicht unbedingt ein Schnäppchen - wer sein Verhalten ändert, kann viel mehr sparen, meint ein Forscher. Und zugleich die Welt etwas besser machen. 

21.08.2025 UPDATE: 21.08.2025 07:52 Uhr 2 Minuten, 6 Sekunden
Regionale Lebensmittel sind oft nachhaltiger, da sie kürzere Transportwege haben, was zu geringeren Emissionen und weniger Verpackungsmüll führt. Foto: Benjamin Nolte/dpa-tmn

Pforzheim. (dpa-lsw) Fahrrad statt Auto, Gemüse statt Fleisch, Second-Hand statt neuer Klamotten: Schon kleine Verhaltensänderungen können große Schritte hin zu einem nachhaltigeren Leben sein und Menschen insgesamt krisenfester machen, sagt der Pforzheimer Verbraucherrechtsexperte Tobias Brönneke.

Nach seiner Auffassung unterschätzen die meisten noch immer

