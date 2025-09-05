Was hilft bei kälteempfindlichen Zähnen?
Vor Ihnen steht ein Getränk mit vielen Eiswürfeln - und Sie denken bloß "Gleich wird's fies in meinen Zähnen ziehen"? Was hinter der Kälteempfindlichkeit steckt - und was man selbst tun kann.
Köln. (dpa-tmn) Wenn wir etwas Eiskaltes essen oder trinken, lässt das unsere Zähne oft nicht kalt. Bei vielen zieht oder sticht es dann unangenehm.
So lästig das auch ist, diese Reaktion hat ihren Sinn. "Dabei handelt es sich um einen Schutzreflex des Zahnes, damit die schlagartige Temperaturerhöhung nicht zum Schmelzriss oder Nervschaden führt", so der Zahnarzt Jochen
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+