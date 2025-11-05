Mittwoch, 05. November 2025

zurück
Plus Umfrage

Nur jeder hundertste Boomer ernährt sich vegan

Das Klischee sagt, die heute über 60-Jährigen seien verantwortungslos mit den Ressourcen umgegangen und äßen zum Beispiel viel Fleisch, die junge Generation sei da ganz anders. Wie ist es wirklich?

05.11.2025 UPDATE: 05.11.2025 08:01 Uhr 1 Minute, 40 Sekunden
Vegetarische Burger
Burger mit einem vegetarischen Patty belegt. (Archivbild)

Berlin. (dpa) Nur ein Prozent der Boomer in Deutschland - also der 61- bis 79-Jährigen - ernährt sich laut einer repräsentativen Umfrage vegan. In der Generation Z (bei den 18- bis 28-Jährigen) gibt dagegen jede zehnte Person ihre Ernährungsweise so an. Die Ergebnisse stammen aus einer YouGov-Umfrage im Auftrag von "Simply V", einer jetzt zehn Jahre alten Marke pflanzlicher