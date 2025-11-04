Irreführende Werbung beim Onlineshopping nervt
Mangelnder Datenschutz beim Einkaufen im Netz ist Verbrauchern fast ein ebenso großer Dorn im Auge wie falsche Händlerversprechen, zeigt eine aktuelle Studie. Das ist aber noch nicht alles.
Berlin. (dpa-tmn) Geht's ums Onlineshopping, beklagen viele Verbraucherinnen und Verbraucher falsche Versprechen der Händler, versteckte Kosten sowie einen mangelhaften Daten- und Betrugsschutz. Das geht aus einer Forsa-Umfrage im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesverbandes hervor.
Im Detail fühlen sich knapp zwei Drittel aller Befragten (65 Prozent) vor irreführender