Montag, 13. Oktober 2025

Plus Tipps von Monsieur Moissonnier

Handys vom Tisch! - So verhält man sich im Restaurant

Auch in der gehobenen Gastronomie ist das Publikum vielfältiger geworden. Mitunter herrscht Unsicherheit: Welche Benimmregeln gelten hier? Hinweise gibt der Bestsellerautor Vincent Moissonnier.

Interview mit Gastronom und Bestseller-Autor Vincent Moissonnier
Vincent Moissonnier steht vor seinem Sterne-Bistro «Le Moissonnier», einem kleinen Stück Paris mitten in Köln.

Köln (dpa) - Der Gast, vom Typ her vielbeschäftigter Manager, sprach unaufhörlich in sein Handy. Als der Herr nach geraumer Zeit noch immer nicht dazu gekommen war, eine Bestellung aufzugeben, trat Restaurant-Inhaber Vincent Moissonnier an seinen Tisch und schob ihm einen Zettel hin: "Geben Sie uns Ihre Handynummer, wir rufen Sie an, um Ihre Bestellung aufzunehmen", stand darauf. Kleiner Wink