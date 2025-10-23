Von Mia Bucher

Berlin. (dpa) Die Heizung läuft und die Nase bei vielen Menschen auch. Im Herbst und Winter sind viele Erreger unterwegs, die eine Erkältung oder Corona verursachen können. Das gibt es für die laufende Saison zu beachten.

Wie verbreitet sind Atemwegsinfektionen derzeit?

Die Zahl akuter Atemwegserkrankungen liegt dem aktuellen Wochenbericht des Robert